СК объявил свой телеграм-канал «неофициальным зеркалом» канала в TamTam

Следственный комитет России объявил свой телеграм-канал «неофициальным зеркалом» канала в мессенджере TamTam, куда некоторые государственные ведомства перешли после блокировки Telegram.

Значит ли это, что канал в Telegram будет обновляться наравне с аккаунтом в TamTam, неясно — последняя запись в нем появилась утром 16 апреля, в новом канале с тех пор были опубликованы, на момент публикации новости, 18 постов.

На канал СК в Telegram по данным на полночь 18 апреля подписаны более 8,9 тысячи человек, на канал в TamTam — менее 700.