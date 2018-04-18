СК объявил свой телеграм-канал «неофициальным зеркалом» канала в TamTam
Следственный комитет России объявил свой телеграм-канал «неофициальным зеркалом» канала в мессенджере TamTam, куда некоторые государственные ведомства перешли после блокировки Telegram.
Значит ли это, что канал в Telegram будет обновляться наравне с аккаунтом в TamTam, неясно — последняя запись в нем появилась утром 16 апреля, в новом канале с тех пор были опубликованы, на момент публикации новости, 18 постов.
На канал СК в Telegram по данным на полночь 18 апреля подписаны более 8,9 тысячи человек, на канал в TamTam — менее 700.
Мессенджер TamTam — проект Mail.ru Group, который начали активно рекламировать 13 апреля, когда Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram за отказ предоставить ключи шифрования ФСБ.
О переходе в TamTam объявили ряд российских государственных ведомств, в том числе СК, и некоторые СМИ. В TamTam также появились копии некоторых популярных телеграм-каналов — к примеру, «Медузы», хотя она их не создавала.
Telegram борется с блокировками техническими методами; у многих пользователей мессенджер продолжает работать без VPN. Роскомнадзор заявлял вечером 17 апреля, что «деградация Telegram составляет 30%».
В попытках закрыть доступ к Telegram Роскомнадзор 16-17 апреля заблокировал более 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, которые мессенджер использует для обхода блокировок. У многих сервисов, которые используют заблокированные IP, начались перебои в работе.