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В Ленинградской области появился памятник телеграму. Его невольно профинансировал депутат
В Ленинградской области поставили памятник телеграму. Монумент появился у здания администрации Старопольского сельского поселения. Памятник сделали школьники на средства, которые им пожертвовал депутат заксобрания области Владимир Петров на покупку ноутбука для учебы. Петров заявил, что не обижен на то, что его пожертвование было использовано для других целей. «Не нужно было обманывать, — заявил Петров изданию „Невские новости“. — Я бы помог им с установкой памятника, потому что и сам не в восторге от событий вокруг этого мессенджера».