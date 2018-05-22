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Эмилия Кларк попыталась говорить как Чубакка. Рраврв!

Meduza
12:23, 22 мая 2018

23 мая выходит фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории», в котором британская актриса Эмилия Кларк исполнила главную женскую роль. В шоу Джимми Фэллона Кларк попыталась произнести несколько фраз на шириивуке — языке Чубакки и других вуки. «Я не очень хороша в языке вуки», — призналась актриса. И это правда: у нее получилось так непохоже на голос Чубакки, что Кларк добавила: «Боже, это даже хуже, чем я представляла в голове».

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Также Кларк рассказала, что съемки в «Звездных войнах» можно сравнить с походом в «Диснейленд» — по площадке ходят дроиды и роботы-аниматроники, мимикой которых управляют актеры.

В новом фильме Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», сыграла Киру — подругу детства Хана Соло, которую он встречает после долгой разлуки.

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