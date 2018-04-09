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Приключения Хана Соло и Чубакки: новый трейлер «Соло. Звездные войны: Истории»

Meduza
08:20, 9 апреля 2018

Студия Disney опубликовала трейлер фильма «Соло. Звездные войны: Истории». В новом ролике молодой Хан Соло знакомится с шулером Лэндо Калриссианом, владельцем корабля «Тысячелетний сокол».

Solo: A Star Wars Story Official Trailer
Star Wars

Картина расскажет о приключениях молодого контрабандиста Хана Соло и его друга Чубакки.

Главные роли в фильме исполнили Олден Эренрайк, Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон и Дональд Гловер. Режиссер — Рон Ховард («Игры разума»).

Премьера «Соло. Звездные войны: Истории» состоится 25 мая 2018 года.

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