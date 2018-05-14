Футбольный клуб из Иерусалима сменил название в честь Трампа
Израильский футбольный клуб «Бейтар» из Иерусалима решил добавить к названию своей команды фамилию действующего президента США Дональда Трампа.
Как сообщается на странице «Бейтара» в фейсбуке, смена названия стала ответом на «историческое решение» Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносом американского посольства в этот город из Тель-Авива. По решению руководства клуба, отныне команда будет называться «Бейтар Трамп Иерусалим».
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