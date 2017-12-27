Израиль построит железнодорожную станцию около Стены Плача. И назовет ее в честь Трампа

Министр транспорта Израиля Исраэль Кац одобрил проект строительства железнодорожной станции в нескольких десятках метров от Стены Плача в Еврейском квартале Иерусалима, сообщает газета «Едиот Ахронот».

При этом новую станцию решено назвать именем президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.

Станция около Стены Плача должна стать частью строящейся линии для скоростного поезда из Тель-Авива в Иерусалим. Проект, который позволит добраться из одного города в другой на поезде за 28 минут, оценивается в 2,5 миллиарда шекелей.