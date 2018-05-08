Перекресток у посольства США в Иерусалиме назовут в честь Дональда Трампа

The Jerusalem Post
09:56, 8 мая 2018

Перекресток у посольства США в Иерусалиме, которое планируется открыть на следующей неделе, назовут в честь президента США Дональда Трампа. Об этом объявил мэр Иерусалима Нир Баркат.

Перекресток будет называться «Площадь США в честь президента Дональда Трампа».

ירושלים מחזירה אהבה לטראמפ! החלטנו שהכיכר הסמוכה לשגרירות החדשה בבירה תיקרא "כיכר ארצות הברית - לכבוד הנשיא דונלד טראמפ". Thank you Mr. President!

Опубликовано ‎Nir Barkat - ניר ברקת‎ 8 мая 2018 г.

Накануне около будущего посольства были установлены дорожные знаки.

זה לא חלום, זו המציאות. אני גאה ונרגש לתלות הבוקר את השלטים הראשונים החדשים שהכנו לשגרירות ארה"ב שתיפתח בשבוע הבא...

Опубликовано ‎Nir Barkat - ניר ברקת‎ 7 мая 2018 г.

«Так Иерусалим отвечает на любовь президенту и гражданам США, которые поддерживают Израиль. Президент Трамп решил признать Иерусалим столицей еврейского народа, поддерживает историческую правду и поступает правильно», — заявил мэр.

The Jerusalem Post
Посольство США в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая 2018 года. Оно откроется в здании американского генконсульства, работающего в Иерусалиме.
Решение о переносе посольства принял в декабре 2017 года Дональд Трамп.
Израиль называет Иерусалим своей столицей, однако другие государства считают, что Израиль аннексировал Восточный Иерусалим, и размещают посольства в Тель-Авиве, принадлежность которого никем не оспаривается.

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