Перекресток у посольства США в Иерусалиме назовут в честь Дональда Трампа

Накануне около будущего посольства были установлены дорожные знаки.

Перекресток будет называться «Площадь США в честь президента Дональда Трампа».

Перекресток у посольства США в Иерусалиме, которое планируется открыть на следующей неделе, назовут в честь президента США Дональда Трампа. Об этом объявил мэр Иерусалима Нир Баркат.

«Так Иерусалим отвечает на любовь президенту и гражданам США, которые поддерживают Израиль. Президент Трамп решил признать Иерусалим столицей еврейского народа, поддерживает историческую правду и поступает правильно», — заявил мэр.

Посольство США в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая 2018 года. Оно откроется в здании американского генконсульства, работающего в Иерусалиме.

Решение о переносе посольства принял в декабре 2017 года Дональд Трамп.

Израиль называет Иерусалим своей столицей, однако другие государства считают, что Израиль аннексировал Восточный Иерусалим, и размещают посольства в Тель-Авиве, принадлежность которого никем не оспаривается.