Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп объявил о решении признать столицей Израиля Иерусалим. «Я решил, что настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля», — сказал он.

Трамп заявил, что велел Госдепартаменту начать подготовку переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

По мнению президента США, «Иерусалим — не только сердце трех великих религий, но теперь и сердце одной из самых успешных демократий в мире». «Сегодня мы наконец признаем очевидное: что Иерусалим — столица Израиля. Это признание реальности, не больше и не меньше», — сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал объявление Трампа «важным шагом в направлении мира». Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что США после этого решения не могут выступать посредником в палестино-израильских переговорах. Палестинская группировка ХАМАС заявила, что решение Трампа «открывает врата ада».