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Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля

Reuters
18:18, 6 декабря 2017
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп объявил о решении признать столицей Израиля Иерусалим. «Я решил, что настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля», — сказал он.

Трамп заявил, что велел Госдепартаменту начать подготовку переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.  

По мнению президента США, «Иерусалим — не только сердце трех великих религий, но теперь и сердце одной из самых успешных демократий в мире». «Сегодня мы наконец признаем очевидное: что Иерусалим — столица Израиля. Это признание реальности, не больше и не меньше», — сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал объявление Трампа «важным шагом в направлении мира». Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что США после этого решения не могут выступать посредником в палестино-израильских переговорах. Палестинская группировка ХАМАС заявила, что решение Трампа «открывает врата ада».

Израиль считает, что Иерусалим целиком входит в его состав и является столицей государства. Международное сообщество утверждает, что Восточный Иерусалим принадлежит Палестине и оккупирован Израилем. Из-за этого иностранные посольства, в том числе американское, расположены в Тель-Авиве.
Планы Дональда Трампа перенести посольство в Израиле в Иерусалим вызвали критику не только в Палестине (группировка ХАМАС объявила 9 декабря «днем гнева»), но и со стороны властей многих других стран, в том числе Великобритании, Турции и Ирана.
Конгресс США в 1995 году принял законопроект, согласно которому американское посольство должно было быть перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. Президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама отказались следовать ему, заявив, что этот вопрос находится в компетенции президента, а не Конгресса.

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