Парфенов выложил на ютьюб первую серию «Русских евреев»

Журналист Леонид Парфенов опубликовал на своем ютьюб-канале «Парфенон» первый фильм из цикла документальных картин «Русские евреи». Первая часть посвящена жизни «обрусевших» евреев до революции 1917 года.

Для премьеры на ютьюбе Парфенов записал семиминутное предисловие, в котором рассказал, как шел к созданию этих фильмов.

Парфенон. Специальный выпуск: Русские Евреи. Фильм первый. С предисловием Леонида Парфенова. Parfenon

Фильмы из цикла «Русские евреи» выходили в 2016 и 2017 годах; их показывали в кинотеатрах в России, на Украине, в США и других странах. Парфенов продолжит выкладывать «Русских евреев» на своем канале в ютьюбе. 3 мая выйдет второй фильм (про 1918 — 1948 годы), а 7 мая — третий (после 1948-го).