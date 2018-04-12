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На спутнике Плутона назвали гору в честь Стэнли Кубрика, а кратер — в честь Садко

Meduza
07:10, 12 апреля 2018

Международный астрономический союз присвоил названия 12 объектам на спутнике Плутона — Хароне. Карта спутника была составлена в 2015 году по снимкам, которые зонд New Horizons передал на Землю.

Карта объектов Харона
Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute / NASA

Международный астрономический союз разрешил команде миссии New Horizons выбрать названия для объектов на Хароне. Вместе с учеными имена для кратеров и расселин придумывали участники кампании Our Pluto («Наш Плутон»). В частности, они предлагали назвать объекты в честь научно-фантастических фильмов, книг и писателей-фантастов. Среди их вариантов были кратеры Кирка и Спока (герои «Звездного пути»), кратер Дарта Вейдера, кратер Рипли («Чужой»), каньон Тардис («Доктор Кто») и гора Кларка.

В итоге Международный астрономический союз утвердил 12 названий, предложенных учеными и Our Pluto:

  • Расселина Арго — в честь корабля из древнегреческих мифов, на котором Ясон отправился на поиски золотого руна.
  • Гора Батлер — в память об американской писательнице Октавии Батлер, авторе фантастической трилогии «Ксеногенез».
  • Расселина Калеуче — в честь чилийской легенды о корабле-призраке Калеуче, который плавает вокруг острова Чилоэ у берегов Чили и забирает мертвецов.
  • Горы Кларка — в честь писателя Артура Кларка, автора романа «Космическая одиссея: 2001».
  • Кратер Дороти — в честь Дороти Гейл, главной героини книг о Стране Оз писателя Лаймена Фрэнка Баума.
  • Гора Кубрика — в честь режиссера Стэнли Кубрика.
  • Расселина Мапджет — в честь ладьи из египетских мифов. На Мапджете, дневной ладье, бог Солнца Ра путешествовал по небесной реке.
  • Кратер Насреддина — в честь Ходжи Насреддина, фольклорного героя Ближнего Востока и некоторых народов Средиземноморья.
  • Кратер Немо — в честь капитана Немо из романов Жюля Верна.
  • Кратер Пиркса — в честь главного героя «Рассказов о пилоте Пирксе» Станислава Лема.
  • Кратер Ревати — в честь героини индийского эпоса «Махабхарата», в котором, как считается, впервые было описано путешествие во времени.
  • Кратер Садко — в честь гусляра-путешественника Садко, героя русских былин.

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