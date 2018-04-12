На спутнике Плутона назвали гору в честь Стэнли Кубрика, а кратер — в честь Садко
Международный астрономический союз присвоил названия 12 объектам на спутнике Плутона — Хароне. Карта спутника была составлена в 2015 году по снимкам, которые зонд New Horizons передал на Землю.
Международный астрономический союз разрешил команде миссии New Horizons выбрать названия для объектов на Хароне. Вместе с учеными имена для кратеров и расселин придумывали участники кампании Our Pluto («Наш Плутон»). В частности, они предлагали назвать объекты в честь научно-фантастических фильмов, книг и писателей-фантастов. Среди их вариантов были кратеры Кирка и Спока (герои «Звездного пути»), кратер Дарта Вейдера, кратер Рипли («Чужой»), каньон Тардис («Доктор Кто») и гора Кларка.
В итоге Международный астрономический союз утвердил 12 названий, предложенных учеными и Our Pluto:
- Расселина Арго — в честь корабля из древнегреческих мифов, на котором Ясон отправился на поиски золотого руна.
- Гора Батлер — в память об американской писательнице Октавии Батлер, авторе фантастической трилогии «Ксеногенез».
- Расселина Калеуче — в честь чилийской легенды о корабле-призраке Калеуче, который плавает вокруг острова Чилоэ у берегов Чили и забирает мертвецов.
- Горы Кларка — в честь писателя Артура Кларка, автора романа «Космическая одиссея: 2001».
- Кратер Дороти — в честь Дороти Гейл, главной героини книг о Стране Оз писателя Лаймена Фрэнка Баума.
- Гора Кубрика — в честь режиссера Стэнли Кубрика.
- Расселина Мапджет — в честь ладьи из египетских мифов. На Мапджете, дневной ладье, бог Солнца Ра путешествовал по небесной реке.
- Кратер Насреддина — в честь Ходжи Насреддина, фольклорного героя Ближнего Востока и некоторых народов Средиземноморья.
- Кратер Немо — в честь капитана Немо из романов Жюля Верна.
- Кратер Пиркса — в честь главного героя «Рассказов о пилоте Пирксе» Станислава Лема.
- Кратер Ревати — в честь героини индийского эпоса «Махабхарата», в котором, как считается, впервые было описано путешествие во времени.
- Кратер Садко — в честь гусляра-путешественника Садко, героя русских былин.