Международный астрономический союз присвоил названия 12 объектам на спутнике Плутона — Хароне. Карта спутника была составлена в 2015 году по снимкам, которые зонд New Horizons передал на Землю.

Карта объектов Харона Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute / NASA

Международный астрономический союз разрешил команде миссии New Horizons выбрать названия для объектов на Хароне. Вместе с учеными имена для кратеров и расселин придумывали участники кампании Our Pluto («Наш Плутон»). В частности, они предлагали назвать объекты в честь научно-фантастических фильмов, книг и писателей-фантастов. Среди их вариантов были кратеры Кирка и Спока (герои «Звездного пути»), кратер Дарта Вейдера, кратер Рипли («Чужой»), каньон Тардис («Доктор Кто») и гора Кларка.

В итоге Международный астрономический союз утвердил 12 названий, предложенных учеными и Our Pluto: