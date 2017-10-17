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На Google Maps появились карты спутников Сатурна. Спасибо Cassini!

Блог Google
07:56, 17 октября 2017

На картографическом сервисе Google появились несколько новых планет и спутников. В частности, туда добавили снимки поверхности спутников Сатурна Энцелада, Титана и Мимаса, сделанные межпланетной станцией Cassini.

Вид на Энцелад
Google Maps

На Google Maps также появились снимки Меркурия, Венеры и еще нескольких спутников планет Солнечной системы. Всего пользователям доступно 16 миров, не считая Землю (в том числе интерьер МКС).

Чтобы перейти в режим выбора планет и спутников, нужно открыть эту страницу или в режиме просмотра спутниковых снимков Земли отдалиться на максимальное расстояние (тогда планета будет изображена в виде глобуса).

Вид на Меркурий
Google Maps

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