Репортер РЕН пробрался в больницу, в которой находится Сергей Скрипаль. Его остановила дверь с табличкой «Осторожно, скользкий пол»
Обновлено: после выхода этого материала РЕН перемонтировал репортаж, убрав из него упоминание таблички на двери. Фрагмент оригинального видео сохранился в телеграме.
Телеканал РЕН 11 апреля выпустил сюжет про больницу в Солсбери, где находится бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный нервно-паралитическим веществом.
В видео корреспондент канала подходит к закрытой двери, за которой якобы лежит Скрипаль, и указывает на табличку. «„Не входить. Держитесь подальше“. Судя по всему, это единственная защита от того смертельно опасного вещества, которое в Англии называют „Новичок“», — говорит корреспондент Виталий Ханин.
Нашему корреспонденту удалось попасть в больницу, где лечат Сергея Скрипаля. Журналиста задержали и заставили удалить весь материал, однако сотрудникам все же удалось восстановить техническую копию видео: https://t.co/ZqI7ahxTsv pic.twitter.com/tY0Vzfj35L— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) April 11, 2018
На самом деле надпись на табличке переводится как «Осторожно. Скользкий пол».
Russian TV reporter: "It's securely closed, and here's a sign: No entry - keep your distance. It's the only protection from this lethal substance England is saying is Novichok”— Mikey Smith (@mikeysmith) April 11, 2018
Sign: https://t.co/TMEFADgEri pic.twitter.com/Fo6P0XLhXv