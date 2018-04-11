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Репортер РЕН пробрался в больницу, в которой находится Сергей Скрипаль. Его остановила дверь с табличкой «Осторожно, скользкий пол»

Meduza
12:54, 11 апреля 2018
Обновлено: после выхода этого материала РЕН перемонтировал репортаж, убрав из него упоминание таблички на двери. Фрагмент оригинального видео сохранился в телеграме.

Телеканал РЕН 11 апреля выпустил сюжет про больницу в Солсбери, где находится бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный нервно-паралитическим веществом.

В видео корреспондент канала подходит к закрытой двери, за которой якобы лежит Скрипаль, и указывает на табличку. «„Не входить. Держитесь подальше“. Судя по всему, это единственная защита от того смертельно опасного вещества, которое в Англии называют „Новичок“», — говорит корреспондент Виталий Ханин.

На самом деле надпись на табличке переводится как «Осторожно. Скользкий пол».

Российский корреспондент: «Дверь надежно закрыта, здесь табличка „Не входить. Держитесь подальше“. Это единственная защита от смертельно опасного вещества, которое в Англии называют „Новичок“» Знак: «Осторожно, скользкий пол»
Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы 4 марта с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом. По версии британского следствия, бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который шпионил в пользу Лондона, отравили российские спецслужбы.
9 апреля Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери и перевезли в «безопасное место».

Подробнее об отравлении Скрипалей

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