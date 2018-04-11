Репортер РЕН пробрался в больницу, в которой находится Сергей Скрипаль. Его остановила дверь с табличкой «Осторожно, скользкий пол»

Обновлено: после выхода этого материала РЕН перемонтировал репортаж, убрав из него упоминание таблички на двери. Фрагмент оригинального видео сохранился в телеграме.

Телеканал РЕН 11 апреля выпустил сюжет про больницу в Солсбери, где находится бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный нервно-паралитическим веществом.

В видео корреспондент канала подходит к закрытой двери, за которой якобы лежит Скрипаль, и указывает на табличку. «„Не входить. Держитесь подальше“. Судя по всему, это единственная защита от того смертельно опасного вещества, которое в Англии называют „Новичок“», — говорит корреспондент Виталий Ханин.

Нашему корреспонденту удалось попасть в больницу, где лечат Сергея Скрипаля. Журналиста задержали и заставили удалить весь материал, однако сотрудникам все же удалось восстановить техническую копию видео: https://t.co/ZqI7ahxTsv pic.twitter.com/tY0Vzfj35L — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) April 11, 2018

На самом деле надпись на табличке переводится как «Осторожно. Скользкий пол».