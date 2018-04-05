Кевин Смит снимет продолжение «Джея и Молчаливого Боба». В виртуальной реальности 😱

Кинокомпания STX Entertainment анонсировала новый фильм о Джее и Молчаливом Бобе. Его производством займется подразделение STX Entertainment под названием Surreal, которое специализируется на VR-контенте. Режиссером и сценаристом станет Кевин Смит, автор комиксов и фильмов о Джее и Молчаливом Бобе.

Фильм расскажет о «череде идиотских приключений» Джея и будет снят от лица Молчаливого Боба.

Также компания планирует выпустить VR-сериал по сценарию Дерека Колстада («Джон Уик») о тайном агенте, который расследует загадочную авиакатастрофу в 1947 году, спин-офф «22 мили» Питера Берга и комедию с Дэйвом Батистой в главной роли. Фильмы и сериалы будут выходить в приложении STX Entertainment для очков виртуальной реальности; оно выйдет летом 2018 года.

Ранее Кевин Смит сообщал, что работает над фильмом «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», который должен стать сатирой на американскую киноиндустрию. На какой стадии находится производство картины и выйдет ли она, неизвестно.