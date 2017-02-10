Джей и молчаливый Боб возвращаются!

Режиссер Кевин Смит объявил, что работает над новым фильмом о Джее и молчаливом Бобе. Картина будет называться «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка» и, по словам Смита, станет сатирой на американскую киноиндустрию. Производством фильма займется компания Miramax Films.

This is not a drill! This is an actual image from my laptop! Yes, Kids - Jay and Silent Bob are coming back! Here's the... Опубликовано Kevin Smith 9 февраля 2017 г.

Несколько лет назад Смит анонсировал выход третьей части «Клерков», а также продолжение «Тусовщиков из супермаркета». 10 февраля режиссер рассказал, что не владеет правами на «Клерков» и «Тусовщиков из супермаркета», а также на «Догму» и «В погоне за Эми», поэтому выход сиквелов этих фильмов зависит от множества факторов.

«Зато я владею „Джеем и молчаливым Бобом“, и хотя я люблю играть с чужими новыми игрушками вроде „Флэша“ и „Супергерл“ (Смит режиссирует эти сериалы, — прим. „Медузы“), меня тянет поиграть с моими старым игрушками из вселенной View Askewniverse», — заявил Смит.

Съемки «Джея и молчаливого Боба: Перезагрузка» начнутся летом 2017 года. Дата выхода фильма не уточняется.