В конце февраля киностудия «Союзмультфильм» сообщила, что в новой серии мультфильмов «Простоквашино» появятся герои, которых не было в предыдущих частях, — сестра Дяди Федора Вера Павловна и грызун Тама-Тама.

Тогда пользователи соцсетей обратили внимание, что отчества Дяди Федора и его сестры не совпадают: отца мальчика зовут Дмитрий, а не Павел. В мультфильме «Трое из Простоквашино» родителей Дяди Федора зовут Мама Римма и Папа Дима. В книгах Эдуарда Успенского они упоминаются как Римма и Дмитрий Свекольниковы.

30 марта директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что это ошибка: «Это баг. Исправлять не планируем».