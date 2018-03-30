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В новом «Простоквашино» появится сестра Дяди Федора — Вера Павловна. Но их отца зовут Дмитрий…

Говорит Москва
13:07, 30 марта 2018

В конце февраля киностудия «Союзмультфильм» сообщила, что в новой серии мультфильмов «Простоквашино» появятся герои, которых не было в предыдущих частях, — сестра Дяди Федора Вера Павловна и грызун Тама-Тама.

Тогда пользователи соцсетей обратили внимание, что отчества Дяди Федора и его сестры не совпадают: отца мальчика зовут Дмитрий, а не Павел. В мультфильме «Трое из Простоквашино» родителей Дяди Федора зовут Мама Римма и Папа Дима. В книгах Эдуарда Успенского они упоминаются как Римма и Дмитрий Свекольниковы.

Опубликовано Киностудия «Союзмультфильм» 2 марта 2018 г.

30 марта директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что это ошибка: «Это баг. Исправлять не планируем».

«Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой», — сообщил Машковцев.

Говорит Москва
Новые серии мультфильма будут показывать с 3 апреля 2018 года.
«Союзмультфильм» не договорился с Эдуардом Успенским о его участии в проекте, из-за чего тот написал открытое письмо Владимиру Путину.

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