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Иван Охлобыстин показал отрывок из нового мультфильма про Простоквашино. Ох!

Meduza
18:17, 3 марта 2018

2 марта состоялся закрытый показ новой серии мультфильма про Простоквашино. Чуть позже отрывок из нее показал в своем инстаграме Иван Охлобыстин, который озвучивал почтальона Печкина. Вот он:

Кота Матроскина в мультфильме озвучивает Михаил Ефремов, а пса Шарика — Гарик Сукачев. Судя по отрывку, показанному Охлобыстиным, мультфильм «осовременили» — у Шарика есть подписчики в соцсетях, а Печкин доставляет посылки, заказанные в интернете.

Новые серии мультфильма будут показывать с 1 апреля. Планируется, что до 2020 года их выпустят 30 штук. Кроме прежних героев, в новом мультсериале будет сестра Дяди Федора Вера Павловна и грызун Тама-Тама.

Выпускает сериал «Союзмультфильм». Он не договорился с Эдуардом Успенским о его участии в проекте, из-за чего тот написал открытое письмо Владимиру Путину.

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