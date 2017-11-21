Это техника дошла или я сама сюда пришла? Глупый тест на знание мультфильмов про Простоквашино

Писатель Эдуард Успенский обвиняет киностудию «Союзмультфильм» в нарушении авторских прав — он утверждает, что киностудия не получила его согласия на продолжение экранизации историй про Простоквашино. «Союзмультфильм» утверждает, что студия предлагала Успенскому пять миллионов рублей, хотя по закону ничего ему не должна. Пока стороны спорят, «Медуза» с ужасом ждет продолжения мультфильма, сделанного без участия Успенского (говорят, там кот Матроскин фермер!), — и предлагает читателям вспомнить классику.