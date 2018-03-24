В инстаграме появилась фотография Павла Грудинина без усов. Она провисела меньше часа

В инстаграме, который посвящен бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину, 24 марта появилась его фотография без усов. Грудинин обещал главному редактору Sports.ru Юрию Дудю сбрить усы, если наберет на выборах менее 15% голосов.

Снимок сопровождался комментарием: «Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово — значит, надо его сдерживать».

Фотография провисела меньше часа и была удалена. Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил ТАСС, что Грудинин не сбривал усов. «Сейчас официальная информация по поводу этой темы — пока нет», — сказал он.

Он также заявил, что официальный аккаунт Грудинина в инстаграме — grudinin_kprf. При этом на инстаграм grudinin_pn, в котором появился снимок, ведет ссылка с сайта Павла Грудинина.

Копия фотографии сохранилась в другом инстаграме, посвященном Павлу Грудинину, grudinin2018. Оттуда ее пока не удалили.

A post shared by Павел Грудинин (@grudinin2018) on Mar 24, 2018 at 2:25am PDT

Условие спора было следующим: если Грудинин наберет меньше 15% голосов на выборах президента, он сбривает усы, если больше — Дудь бреется налысо. После выборов Дудь намекнул кандидату, набравшему менее 12%, о его обещании. Грудинин ответил, что выполнит его, если Дудь признает выборы честными.