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Павел Грудинин все-таки сбрил усы. Теперь точно

Meduza
13:03, 24 марта 2018

Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин все-таки сбрил усы, выполнив условия пари с Юрием Дудем. Видео бреющегося Грудинина опубликовал Максим Шевченко, его доверенное лицо на выборах.

Максим Шевченко

Фотография с Грудининым без усов появилась в нескольких инстаграм-аккаунтах утром 24 марта, но затем была удалена. В КПРФ заявили, что Грудинин «пока» усов не сбривал.

Сразу после выборов Грудинин отказался сбривать усы и поставил дополнительное условие: он изменит образ, только если Юрий Дудь признает, что выборы были честными. Первоначальный спор был такой: если Грудинин наберет меньше 15% голосов на выборах президента, он сбривает усы, если больше — Дудь бреется налысо.

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