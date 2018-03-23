Пользователи фейсбука пытаются проверить безопасность своего аккаунта аббревиатурой BFF. Зря

В середине марта стало известно, что в Facebook произошла крупная утечка персональных данных пользователей. Спустя несколько дней в российском сегменте фейсбука появился странный слух о новой проверке безопасности, которую якобы ввел сам Марк Цукерберг.

Пользователи утверждали, что можно проверить свой аккаунт, написав в посте или комментарии аббревиатуру BFF. По их словам, она показывает, скомпрометированы данные пользователя или нет. Если буквы стали зелеными — значит, все хорошо, и учетная запись защищена, а если они остались черными, то надо срочно менять пароль.

BFF Тест Цукерберга на безопасность Вашего FB аккаунта. Если введенные буквы BFF окрашиваются в зеленый цвет, можете спать спокойно :-) Опубликовано Александром Сурмавой 22 марта 2018 г.

Проверь свой ФБ аккаунт. Чтобы убедиться, что ваша учетная запись безопасна на Facebook, разработчики изобрели слово... Опубликовано Алексеем Ульяновым 22 марта 2018 г.

Но пользователи ошиблись. ВFF («best friends forever» — «лучшие друзья навсегда») — это статус из сервиса Facebook Delight, который автоматически выделяет слова-триггеры и добавляет к ним анимацию. В Facebook Delight есть несколько фраз на русском языке — «Поздравляю», «Мои поздравления» и «Я люблю тебя» — их социальная сеть выделяет оранжевым и красным цветом. Всего в сервисе несколько десятков слов и аббревиатур на разных языках.