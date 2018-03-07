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В Калифорнии треть аварий с беспилотными машинами — это нападения людей

Meduza
15:24, 7 марта 2018

Американский штат Калифорния ведет учет каждого дорожного происшествия с участием самоуправляемых автомобилей, даже если машиной в этот момент управлял человек. И даже если это самая незначительная авария. С начала 2018 года произошло шесть таких инцидентов.

Самоуправляемый GM Bolt EV в Сан-Франциско
Elijah Nouvelage / Reuters / Scanpix / LETA

Как оказалось, в двух из них на самоуправляемую машину напал человек. Первый инцидент произошел 10 января. Chevrolet Cruz с автономным управлением остановился в Сан-Франциско на пешеходном переходе, чтобы пропустить человека. В этот момент другой пешеход под красный свет перебежал улицу и с криком бросился на заднюю часть автомобиля. Левая задняя фара машины получила повреждения, но полицию вызывать не стали.

Второй случай датирован 28 января и также произошел в Сан-Франциско. Машина c автономным управлением остановилась позади такси на одной из улиц города. Из такси вышел водитель и ударил по стеклу на передней пассажирской двери. Стекло поцарапалось, полицию не вызывали. В этом случае машина с системой автономного управления была в ручном режиме, ей управлял водитель.

Согласно законам Калифорнии, за рулем любой самоуправляемой машины должен сидеть водитель.

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