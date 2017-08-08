Жители города Арлингтон (штат Вирджиния; граничит со столицей США Вашингтоном) в начале августа заметили на улицах автомобиль, который ехал без водителя. Некоторые из них решили, что это испытания беспилотных машин, но все оказалось сложнее.

Driverless Car Spotted in Arlington, Va. ARLnow.com

7 августа репортер NBC Адам Тасс подошел к «беспилотному» автомобилю поближе и обнаружил, что водитель там все-таки есть: из-под костюма в форме кресла торчали руки, державшие руль.

Alert!!! We found the supposed self driving van in Arlington - and there's a guy hiding behind the seat!!! @nbcwashington pic.twitter.com/EeI7rhQi1R — Adam Tuss (@AdamTuss) August 7, 2017

Журналист попытался поговорить с водителем, но тот его проигнорировал.

Here's me trying to talk to a man in a car seat costume @nbcwashington pic.twitter.com/e5humOM7uS — Adam Tuss (@AdamTuss) August 7, 2017

Костюм автомобильного кресла любят надевать пранкеры, но в Арлингтоне все делалось с серьезной целью. Представители института транспорта политехнического университета Виргинии признались, что водитель участвовал в исследовании в сфере беспилотных автомобилей и был одет в положенную униформу.

«Водительское кресло было модифицировано так, чтобы водителя было меньше видно. При этом он мог следить за дорогой и реагировать на окружающие события», — сообщили в институте. Как объяснили ученые, исследование проводилось в Арлингтоне, потому что «он представляет городские районы, в которых рассматривается ввод автоматического транспорта».

Что это было за исследование, в институте не рассказали. Вероятно, его целью было изучение реакции окружающих на беспилотные автомобили.

Водителю в костюме кресла не разрешили общаться со СМИ.