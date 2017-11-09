Беспилотный автобус выехал на улицы Лас-Вегаса и сразу попал в аварию. По вине человека

Беспилотный автобус попал в аварию менее чем через два часа после начала его эксплуатации на улицах Лас-Вегаса. В полиции сообщили, что ДТП произошло по вине человека: водитель грузовика не смог вовремя остановиться и задел автобус на повороте. Авария оказалась незначительной, никто не пострадал.

В городской администрации рассказали, что датчики автобуса вовремя зафиксировали препятствие. «Если бы у грузовика было такое же оборудование, аварию удалось бы предотвратить», — говорится в сообщении властей.

Self-operating shuttle bus crashes during its debut on Las Vegas streets. https://t.co/pLGpQmaBFz pic.twitter.com/R9ZrQaq70s — The Seattle Times (@seattletimes) November 9, 2017

Автобус разработан французской компанией Navya. Он рассчитан на 12 пассажиров.

В январе автобус прошел испытания в Лас-Вегасе, после чего городские власти решили запустить его в рейс. В первый день эксплуатации автобуса десятки людей выстроились в очереди для бесплатной поездки.