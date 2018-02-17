Молодая московская рок-группа «Пасош» выпустила клип на песню «Сегодня» со своей третьей пластинки «Каждый раз самый важный раз», вышедшей в середине сентября 2017 года. Новое видео хедлайнеров фестиваля «Боль» снято в студии на розовом фоне (такого же цвета и обложка последнего альбома): трио играет в окружении коробок, банок с краской и цветов. По просьбе «Медузы» гитарист группы Кирилл Городний коротко рассказывает об идее клипа и о том, как проходили съемки.

пасош pasosh

Кирилл Городний, гитарист «Пасош»: Этот клип — оммаж классическим рок-видео: таким, в которых группы обычно играют в каких-то интересных декорациях. Песня «Сегодня» была написана прошлой зимой, когда мы с Петей (вокалист и басист «Пасош» Петар Мартич) начали вместе снимать квартиру. Отсюда и визуальный ряд с коробками, пленкой, банками с краской и прочими вещами. Сняли быстро, за один день на «Электрозаводе».

Авторы видео — наши друзья, близнецы Паша и Андрей Клинги. Мы познакомились с ними в баре на «Хлебозаводе» несколько месяцев назад, когда Петю позвали туда играть диджей-сет. В какой-то момент я собрался уходить с вечеринки, и в попытке уговорить меня остаться он начал ставить подряд мои любимые песни. Танцпол предсказуемо опустел, и единственные, кто остался — два незнакомых парня, которые подпевали во весь голос. Мы тут же поняли, что нам стоит подружиться. И дружба переросла в совместный проект.

Кому-то может показаться, что в последнее время мы выпускаем слишком прилизанные клипы. Но это — только одно из нескольких видео, которые мы планируем выпустить в 2018 году, и все они будут разными.