Разбираетесь ли вы в русской актуальной музыке? Тест «Медузы» и Jager Music Awards

За последние несколько лет появилось много хороших молодых музыкантов, поющих по-русски, их слушает все больше людей, с ними устраивают фестивали, им вручают премии. «Медуза» вместе с Jager Music Awards предлагает вам послушать треки номинантов премии этого года и проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в этой музыке. Важное примечание: несмотря на то что в заголовке мы называем музыку русской, тут есть артисты и из Белоруссии, и Украины, и Казахстана. Их объединяет то, что свою известность они получили не благодаря телеэкранам или радиоэфирам, а при помощи интернета.