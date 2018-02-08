Бейонсе больше не рекордсмен инстаграма: ее обошла новорожденная дочка Кайли Дженнер

Модель Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян, 1 февраля родила дочку. Спустя неделю Дженнер опубликовала первую фотографию ребенка, и побила рекорд инстаграма по количеству лайков. На момент написания материала у снимка было почти 15 миллионов лайков.

Дженнер также раскрыла имя дочки — Сторми Уэбстер (Уэбстер — фамилия отца ребенка, рэпера Трэвиса Скотта).

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 6, 2018 at 1:14pm PST

Дженнер побила рекорд Бейонсе. Год назад певица опубликовала фотографию и объявила о своей беременности. Менее, чем за сутки снимок набрал семь миллионов лайков. Сейчас у него чуть больше 11 миллионов лайков.