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Бейонсе больше не рекордсмен инстаграма: ее обошла новорожденная дочка Кайли Дженнер

Meduza
09:06, 8 февраля 2018

Модель Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян, 1 февраля родила дочку. Спустя неделю Дженнер опубликовала первую фотографию ребенка, и побила рекорд инстаграма по количеству лайков. На момент написания материала у снимка было почти 15 миллионов лайков.

Дженнер также раскрыла имя дочки — Сторми Уэбстер (Уэбстер — фамилия отца ребенка, рэпера Трэвиса Скотта).

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Дженнер побила рекорд Бейонсе. Год назад певица опубликовала фотографию и объявила о своей беременности. Менее, чем за сутки снимок набрал семь миллионов лайков. Сейчас у него чуть больше 11 миллионов лайков.

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