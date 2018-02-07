шапито

Всем кажется, что дороги на двух фотографиях сняты под разным углом. Но это один и тот же снимок 🤔

Meduza
10:14, 7 февраля 2018

Пользователь Reddit под ником djeclipz 6 февраля опубликовал коллаж из двух фотографий, на которых запечатлен переулок, мощеный плиткой. С первого взгляда кажется, что это два разных снимка: на первом изображении дорога идет прямо, на втором — уходит вправо.

This is the same photo, side by side. They are not taken at different angles. Both sides are the same, pixel for pixel.

Но на деле это одна и та же фотография. Убедитесь сами:

Sploid

Как объясняет издание Sploid, мозг принимает один и тот же снимок за два разных из-за перспективы и углов на исходной фотографии — ему кажется, что дороги на переднем плане должны сойтись. Это происходит из-за того, что человеческий мозг воспринимает двухмерное изображение как трехмерное и «додумывает» его.

Другие иллюзии

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