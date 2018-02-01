Космическая компания SpaceX Илона Маска запустила 31 января очередную ракету со спутником. В самом пуске не было ничего необычного: как и планировалось, ракета Falcon 9 вывела на орбиту люксембургский коммуникационный спутник Gov-Sat 1.

Неожиданности произошли с первой ступенью ракеты, которая через несколько минут после пуска вернулась к поверхности Земли. Обычно SpaceX сажает первые ступени своих ракет на сушу или на плавучие баржи, чтобы использовать снова — собственно, эта ступень участвовала уже во втором пуске.

На сей раз компания заранее объявила, что спасать ступень не будет. СМИ выдвинули несколько предположений насчет того, почему было принято такое решение. Во-первых, это была устаревшая модель ракеты, и заново использовать ее компания не хотела. Во-вторых, баржа, на которую можно было бы посадить ступень, скорее всего занята — SpaceX запланировала на 6 февраля запуск более мощной ракеты Falcon Heavy. В-третьих, топлива в ступени могло не хватить, чтобы нормально посадить ее на площадке на мысе Канаверал.

Как бы то ни было, компания воспользовалась тем, что у нее есть «ненужная» ступень ракеты, и решила протестировать на ней альтернативную методику посадки. Обычно на финальном этапе включается только один двигатель из девяти, но в этот раз включили сразу три. Это сложный (ступень испытывает более серьезные нагрузки) метод, который при этом позволяет тратить меньше топлива.

В итоге ступень успешно прошла все этапы посадки и даже выпустила над поверхностью воды посадочные стойки. И тут оказалось, что сотрудники Space X к этому не готовы — они планировали собрать в Атлантическом океане отдельные обломки ступени, но она уцелела и просто «легла» на поверхность воды.

This rocket was meant to test very high retrothrust landing in water so it didn’t hurt the droneship, but amazingly it has survived. We will try to tow it back to shore. pic.twitter.com/hipmgdnq16 — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2018

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания попытается отбуксировать уцелевшую ступень на берег. Правда, еще раз она полетит вряд ли.