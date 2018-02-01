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SpaceX хотела утопить первую ступень ракеты в океане. Ничего не вышло — она поплыла

Meduza
16:38, 1 февраля 2018
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Запуск ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал, 31 января 2018 года

Craig Bailey / Florida Today / USA TODAY NETWORK / Sipa USA / Scanpix / LETA

Космическая компания SpaceX Илона Маска запустила 31 января очередную ракету со спутником. В самом пуске не было ничего необычного: как и планировалось, ракета Falcon 9 вывела на орбиту люксембургский коммуникационный спутник Gov-Sat 1.

Неожиданности произошли с первой ступенью ракеты, которая через несколько минут после пуска вернулась к поверхности Земли. Обычно SpaceX сажает первые ступени своих ракет на сушу или на плавучие баржи, чтобы использовать снова — собственно, эта ступень участвовала уже во втором пуске.

На сей раз компания заранее объявила, что спасать ступень не будет. СМИ выдвинули несколько предположений насчет того, почему было принято такое решение. Во-первых, это была устаревшая модель ракеты, и заново использовать ее компания не хотела. Во-вторых, баржа, на которую можно было бы посадить ступень, скорее всего занята — SpaceX запланировала на 6 февраля запуск более мощной ракеты Falcon Heavy. В-третьих, топлива в ступени могло не хватить, чтобы нормально посадить ее на площадке на мысе Канаверал.

Как бы то ни было, компания воспользовалась тем, что у нее есть «ненужная» ступень ракеты, и решила протестировать на ней альтернативную методику посадки. Обычно на финальном этапе включается только один двигатель из девяти, но в этот раз включили сразу три. Это сложный (ступень испытывает более серьезные нагрузки) метод, который при этом позволяет тратить меньше топлива.

В итоге ступень успешно прошла все этапы посадки и даже выпустила над поверхностью воды посадочные стойки. И тут оказалось, что сотрудники Space X к этому не готовы — они планировали собрать в Атлантическом океане отдельные обломки ступени, но она уцелела и просто «легла» на поверхность воды.

«Эта ракета должна была протестировать очень мощный способ посадки на воду, чтобы не испортить баржу. Поразительно, но она уцелела! Мы попытаемся оттащить ее к берегу»

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания попытается отбуксировать уцелевшую ступень на берег. Правда, еще раз она полетит вряд ли.

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