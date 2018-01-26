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«Дождь» показал москвичам кадры из фильма Никиты Михалкова под видом «Смерти Сталина». Москвичи негодуют

Meduza
12:53, 26 января 2018

Корреспондент телеканала «Дождь» Илья Шепелин разыграл прохожих в Москве, выдав им нарезку из фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Предстояние» за трейлер комедии Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Москвичи посчитали ролик обидным.

Вот «трейлер», в котором герой Михалкова Сергей Котов макает Иосифа Сталина (Максим Суханов) лицом в торт.

А вот сюжет «Дождя»:

«Утомленные Солнцем» или «Смерть Сталина»: что больше оскорбляет чувства москвичей?
Телеканал Дождь

Два молодых человека, которым Шепелин показал ролик, предположили, что сценой с тортом режиссер хотел унизить и опозорить Сталина. Еще одна женщина призналась, что ей смотреть на эту сцену было неприятно.

Настоящий трейлер «Смерти Сталина» выглядит так:

СМЕРТЬ СТАЛИНА | Трейлер
ВОЛЬГА
Комедия «Смерть Сталина» Ианнуччи рассказывает о хаосе, который творился среди высших должностных лиц СССР в промежуток между смертью и похоронами Иосифа Сталина. В главных ролях снялись Стив Бушеми, Андреа Райзборо, Ольга Куриленко, Руперт Френд, Джейсон Айзекс и другие.
В России фильм должен был выйти в прокат 25 января. За два дня до премьеры Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение, формально запретив демонстрацию «Смерти Сталина» в кинотеатрах (московский кинотеатр «Пионер» показал картину, несмотря на запрет).
«Смерть Сталина» критиковали члены общественного совета при Минкульте и депутаты Госдумы. Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что в России нужно создать комитет по нравственности; фильм Ианнуччи она сочла «информационной диверсией».
Депутат Елена Драпеко — о фильме «Смерть Сталина»
Meduza

Сталин жив?

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Фото в анонсе:  Everett Collection / Vida Press 

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