«Дождь» показал москвичам кадры из фильма Никиты Михалкова под видом «Смерти Сталина». Москвичи негодуют
Корреспондент телеканала «Дождь» Илья Шепелин разыграл прохожих в Москве, выдав им нарезку из фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Предстояние» за трейлер комедии Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Москвичи посчитали ролик обидным.
Вот «трейлер», в котором герой Михалкова Сергей Котов макает Иосифа Сталина (Максим Суханов) лицом в торт.
А вот и отдельно - трейлер, который мы сделали к "Смерти Сталина" из фильма Михалкова "Утомленные солнцем 2" pic.twitter.com/5OvU1O3FyB— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 26, 2018
А вот сюжет «Дождя»:
Два молодых человека, которым Шепелин показал ролик, предположили, что сценой с тортом режиссер хотел унизить и опозорить Сталина. Еще одна женщина призналась, что ей смотреть на эту сцену было неприятно.
Настоящий трейлер «Смерти Сталина» выглядит так:
Фото в анонсе: Everett Collection / Vida Press