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«Поднять плакат, увернуться от зеленки и не попасть в автозак»: симулятор акции протеста от «Медиазоны»

Meduza
09:52, 25 января 2018

«Медиазона» выпустила игру «Симулятор протеста», в которой пользователю надо протестовать и агитировать так, чтобы его не задержали полицейские.

«Накануне анонсированной Алексеем Навальным всероссийской акции 28 января „Медиазона“ предлагает всем, кто собирается выйти на площадь, отточить свои навыки в игре», — сообщило издание.

Задача игрока — заполнить верхнюю шкалу, под которой указано время. В симуляторе надо агитировать среди прохожих, общаться с журналистами, отбивать соратников у полицейских, убегать от людей с георгиевскими ленточками и зеленкой и попытаться не попасть в автозак.

Редакция также планирует вручать призы из своего магазина игрокам, которые показали лучший результат за день.

В начале декабря 2017 года «Медиазона» начала собирать пожертвования для финансирования своей работы.

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