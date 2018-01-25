«Поднять плакат, увернуться от зеленки и не попасть в автозак»: симулятор акции протеста от «Медиазоны»

«Медиазона» выпустила игру «Симулятор протеста», в которой пользователю надо протестовать и агитировать так, чтобы его не задержали полицейские.

«Накануне анонсированной Алексеем Навальным всероссийской акции 28 января „Медиазона“ предлагает всем, кто собирается выйти на площадь, отточить свои навыки в игре», — сообщило издание.

Задача игрока — заполнить верхнюю шкалу, под которой указано время. В симуляторе надо агитировать среди прохожих, общаться с журналистами, отбивать соратников у полицейских, убегать от людей с георгиевскими ленточками и зеленкой и попытаться не попасть в автозак.

Редакция также планирует вручать призы из своего магазина игрокам, которые показали лучший результат за день.