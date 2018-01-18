Разработчик воссоздал классический MS Paint в браузере

Веб-разработчик Исайя Однер создал браузерную версию графического редактора MS Paint — в том виде, каким он был в Windows 98 (современный Paint выглядит уже иначе).

В JS Paint можно рисовать разными кистями, добавлять примитивные фигуры, закрашивать области, а также редактировать существующие изображения — открыв их с компьютера (картинку достаточно просто перетянуть на вкладку с JS Paint) или вставив по ссылке.

Однер рассказал, что его цель — детально воссоздать Paint, включая малоизвестные функции. Например, пользователь может перетаскивать панель с инструментами, если потянет за правильное место, и рисовать выделенной областью, как кистью, — для этого надо зажать Shift и начать перетаскивать эту область.

JS Paint даже умеет создавать гифки из истории редактирования холста. Получается что-то такое:

Список всех реализованных и запланированных функций, а также исходный код своего приложения Однер выложил на Github.