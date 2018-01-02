Джулиан Ассанж выложил странный шифр в твиттере. Никто не понимает, что это

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж 1 января опубликовал в своем твиттере ссылку на клип певицы M.I.A. «Paper Planes» и странный шифр. Он выглядит вот так:

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Теперь пользователи твиттера строят догадки, что означает сообщение Ассанжа. Некоторые предполагают, что аккаунт основателя WikiLeaks был взломан. Это может быть правдой, учитывая, что 25 декабря 2017 года профиль Ассанжа просто исчез.

Многие решили искать ответы в тексте песни. Например, там есть такие строчки: «Если схватишь на границе, достану визы на свое имя» и «Да, у меня больше сведений, чем у КГБ». По мнению пользователей, шифр означает, что Ассанж и его источники обнаружили новую информацию, и скоро опубликуют ее на сайте

Другие же предлагают достаточно безумные теории (некоторые из них также основаны на тексте песни):

Ассанжа схватили спецслужбы и везут в США

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Ассанж посылает сигнал с помощью псевдонима певицы. M.I.A также расшифровывается как «Missing in Action» — «пропавший без вести»

РИА Новости сообщает, что журналисты RT попытались связаться с посольством Эквадора в Лондоне, где живет Ассанж, но не получили ответа.

С 2012 года Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где он получил политическое убежище от преследования властей. В США Ассанжа обвиняют в разглашении секретных данных.