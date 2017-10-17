Джулиан Ассанж назначил награду за информацию о подрыве машины журналистки на Мальте

Создатель Wikileaks Джулиан Ассанж назначил награду 20 тысяч евро за информацию о тех, кто взорвал машину журналистки Дафны Каруаны Галиции на Мальте.

Каруана Галиция погибла 16 октября, ее машина взорвалась вскоре после того, как журналистка отъехала от дома. Ранее она рассказывала, что получает угрозы.

Погибшая журналистка занималась, в частности, антикоррупционными расследованиями по данным «Панамского архива». Каруана Галиция обвиняла в коррупции премьер-министра Мальты Джозефа Муската.

Мускат после взрыва заявил, что будет проведено тщательное расследование, к которому уже привлекли специалистов американского ФБР.