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Из твиттера пропал аккаунт Джулиана Ассанжа

Twitter
10:55, 25 декабря 2017
Надежный источник
Обновление. Вечером 25 декабря по московскому времени аккаунт Джулиана Ассанжа был восстановлен — без каких-либо объяснений, почему он пропал из твиттера.

Аккаунт Джулиана Ассанжа 25 декабря пропал из твиттера.

При попытке зайти в микроблог основателя WikiLeaks по адресу https://twitter.com/julianassange появляется сообщение, что такой страницы не существует. С чем связано исчезновение аккаунта Ассанжа ни в WikiLeaks, ни в компании Twitter пока никак не объяснили.

Джулиан Ассанж завел аккаунт в твиттере в октябре 2011 года. На его микроблог подписались более 600 тысяч человек. Последний твит Ассанжа датировался 22 декабря.
С 2012 года Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где он получил политическое убежище от преследований властей других стран. В частности, США обвиняют основателя WikiLeaks в разглашении секретных данных. Власти Швеции вели против Ассанжа расследование по обвинению от нескольких женщин в сексуальных домогательствах. В мае 2017 года прокуратура Швеции закрыла расследование.

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