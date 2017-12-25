Из твиттера пропал аккаунт Джулиана Ассанжа

При попытке зайти в микроблог основателя WikiLeaks по адресу https://twitter.com/julianassange появляется сообщение, что такой страницы не существует. С чем связано исчезновение аккаунта Ассанжа ни в WikiLeaks, ни в компании Twitter пока никак не объяснили.

Джулиан Ассанж завел аккаунт в твиттере в октябре 2011 года. На его микроблог подписались более 600 тысяч человек. Последний твит Ассанжа датировался 22 декабря.

С 2012 года Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где он получил политическое убежище от преследований властей других стран. В частности, США обвиняют основателя WikiLeaks в разглашении секретных данных. Власти Швеции вели против Ассанжа расследование по обвинению от нескольких женщин в сексуальных домогательствах. В мае 2017 года прокуратура Швеции закрыла расследование.