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«Ваше путешествие — наша забота»: что теперь на странице Кадырова в фейсбуке

Meduza
10:44, 28 декабря 2017
Дополнение: представители UAN заявили «Медиазоне», что готовы передать аккаунт руководству Чечни по первому требованию. Они отметили, что не собираются публиковать на странице компрометирующую или незаконную информацию.

На месте аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова в фейсбуке, удаленного 23 декабря, появилась новая страница. Она называется «Ваше путешествие — наша забота» и связана с малопопулярным поисковиком авиабилетов UAN.

По всей видимости, авторы страницы смогли занять адрес facebook.com/rkadyrov95/, ранее принадлежавший Кадырову. На сайте главы Чечни до сих пор стоит ссылка на Facebook, которая теперь ведет на посты о путешествиях.

Авторы страницы начали вести ее 24 декабря — на следующий день после блокировки аккаунта Кадырова. В первых двух постах рассказывается об авиабилетах из Грозного в Москву и Берлин.

Страница в инстаграме, на которой находился аккаунт Кадырова, пока остается пустой. При попытке занять имя пользователя kadyrov_95 сервис пишет, что такое имя пользователя уже занято.

На аккаунты Кадырова в инстаграме и фейсбуке были подписаны более четырех миллионов человек. Их удаление в Facebook объяснили включением главы Чечни в санкционный список США.
Кадыров в ответ завел аккаунт в чеченском клоне Instagram, который называется Mylistory. Туда же перешли люди из его окружения.
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