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От «гой еси» до «лол кек»: история русского языка от «Арзамаса»

Meduza
09:51, 21 декабря 2017

Образовательный проект «Арзамас» подготовил 18-минутную лекцию об истории русского языка «от „гой еси“ до „лол кек“». В лекции рассказывается, откуда взялся русский язык, какие слова использовались еще во времена Древней Руси (например, «небо», «наезд», «колбаса» и «борзый»), а какие были заимствованы (например, все слова, начинающиеся на букву «а»).

Русский язык за 18 минут
Arzamas

На сайте «Арзамаса» можно также послушать серию подкастов, посвященных разным аспектам русского языка: о звучании древнерусского языка, о диалектах, о происхождении матерных слов (часть подкастов еще не выложена).

Авторы курса также подготовили тест на понимание древнерусского. Вот один из вопросов:

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