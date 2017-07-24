«От Рюрика до Робеспьера»: 10 веков истории Руси, Запада и Востока в таблице «Арзамаса»

Образовательный проект «Арзамас» выпустил синхронную таблицу по мировой истории «Русь, Запад, Восток». В ней собраны главные события каждого века с 860-х годов до конца XVIII века.

Например, примерно в 862 году славянские племена попросили варягов Рюрика, Синеуса и Трувора стать их князьями, в это же время Кирилл и Мефодий создали глаголицу и кириллицу, а чуть позже — в 868 году — в Китае выпустили «Алмазную сутру» — самую древнюю печатную книгу.

Пока на Руси было Смутное время, в Испании выпустили «Дон Кихота» Сервантеса, а английская Ост-Индская компания основала в Индии первую факторию.

В будущем в таблице появятся XIX и XX века.