«Яндекс.Переводчик» научился переводить текст в эмодзи и наоборот. ✋️ 😍 🚶 ❌
В «Яндекс.Переводчике» 20 декабря появилась поддержка эмодзи. Сервис умеет как переводить обычный текст в смайлики, так и «расшифровывает» строчки из эмодзи в слова.
Перевод с русского в эмодзи:
И наоборот:
«Яндекс», у нас есть вопросы.
«Медуза» перевела несколько заголовков из «Шапито» в эмодзи, а затем эти эмодзи — на русский язык. Вот что получилось:
🐦 👨🏫 👀 👨💼 🎶 ⚪️➡️ 📱 — «Птицы научаются, наблюдая за лидерами жанра от дальнейших приложений»
🍆 🐢 👪 🥃 & 🔄 😖 ⚪️➡️ 🏙 🦒. 🕐 ❗— «Фиолетовый черепаха разбили стекло и пытаются вырваться из города в сторону зоопарка. Наконец-то!»
📹 🕴 💚 ⛱ 👇 👳 🍖. ↗️, 👱♂ 🤚 🎣 👉 ❗ — «Профессионалы видео хотите шлифовать голову немного. Конечно, он должен поймать его!»
👨🎓 💜 👖 🙃 🎃 🎄 ⏭ 🔚 👨🎓, 🚥 🤚 💯#⃣. 💯 — «Члены шанс носить дурацкие костюмы отпуск до конца семестра, нужно ли вам прекрасную статистику. Символ сто очков»
👧 💬 👱♂ 🐈. 👱♀ 😒 ⏮ 💬 — «Девушка сказала, что он был котом. Она недовольно говорит»