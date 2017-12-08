Видеоблогер решил зацементировать свою голову в микроволновке. Разумеется, он в ней застрял!

Британские видеоблогеры, ведущие канал TGFbro, решили устроить «экстремальный рождественский календарь» — каждый день они проходят через безумные испытания. Например, они купались в средстве для загара и заливали ноги монтажной пеной.

Но 6 декабря все пошло не так, как они планировали.

Один из авторов канала решил окунуть голову в микроволновую печь, заполненную шпаклевкой, и дождаться, пока она затвердеет. Чтобы ускорить процесс, его друзья дули на шпаклевку феном.

Правда, затем оказалось, что голова юноши застряла в микроволновке. Друзья полтора часа пытались освободить ее, но у них ничего не вышло. Они вызвали спасателей, и пятеро пожарных еще час вскрывали печь.

I cemented my head in a microwave and emergency services came. (nearly died) TGFbro

«Как бы смешно это ни звучало, этот молодой человек легко мог задохнуться или серьезно пострадать», — заявил глава пожарной бригады Шон Докин. Чтобы облегчить себе дыхание, застрявший в микроволновке блогер высверлил часть шпаклевки дрелью.