Разгромный обзор «Крыма» посмотрели больше зрителей, чем сам фильм

Обзор видеоблогера Евгения Баженова (канал BadComedian) на фильм «Крым» Алексея Пиманова посмотрели больше зрителей, чем саму картину, которая вышла в конце сентября 2017 года. За два месяца проката «Крым» увидели 1,5 миллиона зрителей. У ролика BadComedian, опубликованного 10 декабря, уже более 3,9 миллионов просмотров.

В рецензии Баженов критикует фильм за слабую актерскую игру, нелогичный сценарий и отсутствие пояснений к сценам, отсылающим к событиям, которые происходили на Украине в 2013 — начале 2014 года.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику.

[BadComedian] — Крым (#ФильмНаш) BadComedian

После того, как несколько СМИ сообщили о том, что обзор видеоблогера набрал больше просмотров, чем сам фильм, сайт Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах перестал работать. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», за первый месяц проката «Крым» посмотрели 1,4 миллиона человек.

Фильм «Крым» рассказывает об отношениях севастопольца Саши и киевлянки Алены. Действия фильма происходят в 2014 году. У картины очень низкие оценки пользователей на сайте «Кинопоиск», критикам он тоже не понравился.