Место для того, чтобы уединиться: в твиттере издеваются над зрителями фильма «Крым»
28 сентября в кинотеатрах начали показывать фильм Алексея Пиманова «Крым», которому хакеры накручивали рейтинг на «Кинопоиске». Пользователи твиттера обнаружили, что на некоторые сеансы покупали только по одному билету — и пришли к выводу, что на «Крым» никто не ходит.
Сходить что ли посмотреть на этого человека pic.twitter.com/dJbLuSTt0v— Лев Бирюков (@lbiryukov) September 29, 2017
Не мешай режиссеру тихо и в одиночку насладиться своим детищем)— Михаил Митрофанов (@Mikhuilangelo) September 30, 2017
Это пират, работа у него такая!— Андрей Бородин (@organza131175) September 30, 2017
Там может быть сломаное кресло просто. Так бывает )— Alexey Lenyashin (@AlexLenSpb) September 30, 2017
Зачем человека тревожить? Он хотел отдохнуть от всех, лучше сеанса Крыма места нет— B (@b_d_x_b_d) September 29, 2017
Специально полазил по кинотеатрам посмотреть сколько людей на Крым пошли— Roma Tonik (@ZimniiVeter) September 30, 2017
1300 руб за билет.
Господин знает толк в извращениях pic.twitter.com/2oh8NjnzpU
В большом городе парочке трудно найти место для того, чтобы уединиться.— Bob Farber (@Bobchensk) October 1, 2017
Хорошо, что есть сеансы «Крыма».
- Поехали куда-то в безлюдное тихое место?— МинПанд (@crimeapanda) October 2, 2017
- Я не хочу на фильм "Крым"
Билет на «Крым» купил Гаврила,— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) October 1, 2017
Любил Гаврила быть один.
Кто ходил на фильм Крым, сделайте селфи плиз. Интересно на вас посмотреть.— #MDK (@mudakoff) September 29, 2017
и чє? pic.twitter.com/r8xtBJvpnz— Джеймс Мэттис (@deinega_pawlo) September 29, 2017
September 29, 2017
У «Крыма» 2,4 балла из 10 на «Кинопоиске», но кто-то на него все-таки ходит: в первые сутки проката фильм собрал около 25 миллионов рублей, а за первый уикенд, по неофициальным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», возглавил топ фильмов по сборам в России: он заработал 155-160 миллионов рублей.
Я смотрел "Крым", мне очень понравился фильм, да и к стати информация для паникёров и болтунов, зал был полный.— Олег (@TertOA) October 2, 2017