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Место для того, чтобы уединиться: в твиттере издеваются над зрителями фильма «Крым»

Meduza
15:14, 2 октября 2017

28 сентября в кинотеатрах начали показывать фильм Алексея Пиманова «Крым», которому хакеры накручивали рейтинг на «Кинопоиске». Пользователи твиттера обнаружили, что на некоторые сеансы покупали только по одному билету — и пришли к выводу, что на «Крым» никто не ходит.

У «Крыма» 2,4 балла из 10 на «Кинопоиске», но кто-то на него все-таки ходит: в первые сутки проката фильм собрал около 25 миллионов рублей, а за первый уикенд, по неофициальным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», возглавил топ фильмов по сборам в России: он заработал 155-160 миллионов рублей.

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