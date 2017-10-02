Место для того, чтобы уединиться: в твиттере издеваются над зрителями фильма «Крым»

28 сентября в кинотеатрах начали показывать фильм Алексея Пиманова «Крым», которому хакеры накручивали рейтинг на «Кинопоиске». Пользователи твиттера обнаружили, что на некоторые сеансы покупали только по одному билету — и пришли к выводу, что на «Крым» никто не ходит.

Сходить что ли посмотреть на этого человека pic.twitter.com/dJbLuSTt0v — Лев Бирюков (@lbiryukov) September 29, 2017

Не мешай режиссеру тихо и в одиночку насладиться своим детищем) — Михаил Митрофанов (@Mikhuilangelo) September 30, 2017

Это пират, работа у него такая! — Андрей Бородин (@organza131175) September 30, 2017

Там может быть сломаное кресло просто. Так бывает ) — Alexey Lenyashin (@AlexLenSpb) September 30, 2017

Зачем человека тревожить? Он хотел отдохнуть от всех, лучше сеанса Крыма места нет — B (@b_d_x_b_d) September 29, 2017

Специально полазил по кинотеатрам посмотреть сколько людей на Крым пошли

1300 руб за билет.

Господин знает толк в извращениях pic.twitter.com/2oh8NjnzpU — Roma Tonik (@ZimniiVeter) September 30, 2017

В большом городе парочке трудно найти место для того, чтобы уединиться.

Хорошо, что есть сеансы «Крыма». — Bob Farber (@Bobchensk) October 1, 2017

- Поехали куда-то в безлюдное тихое место?

- Я не хочу на фильм "Крым" — МинПанд (@crimeapanda) October 2, 2017

Билет на «Крым» купил Гаврила,

Любил Гаврила быть один. — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) October 1, 2017

Кто ходил на фильм Крым, сделайте селфи плиз. Интересно на вас посмотреть. — #MDK (@mudakoff) September 29, 2017

У «Крыма» 2,4 балла из 10 на «Кинопоиске», но кто-то на него все-таки ходит: в первые сутки проката фильм собрал около 25 миллионов рублей, а за первый уикенд, по неофициальным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», возглавил топ фильмов по сборам в России: он заработал 155-160 миллионов рублей.