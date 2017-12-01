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Бейонсе и Эд Ширан выпустили песню. Послушайте ее прямо сейчас

Meduza
10:31, 1 декабря 2017

Британский музыкант Эд Ширан и певица Бейонсе выпустили совместную песню «Perfect Duet». Первая версия композиции (без Бейонсе) вошла в альбом Ширана «÷», вышедший весной 2017 года. В сентябре «Perfect» перевыпустили отдельным синглом.

Ed Sheeran — Perfect Duet (with Beyoncé) [Official Audio]
Ed Sheeran

Это первая совместная работа американской певицы и британца. В начале ноября у Бейонсе вышел трек с Эминемом. Он войдет в новый альбом рэпера.

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Фото в анонсе: Chris Pizzello / Invision / AP / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Chris Pizzello / Invision / AP / Scanpix / LETA

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