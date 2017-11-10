«Walk on Water»: Эминем записал новую песню с Бейонсе. Послушайте ее прямо сейчас

Эминем выпустил новую песню «Walk on Water», записанную вместе с Бейонсе. Это первый сингл с его девятого, еще не вышедшего альбома «Revival».

Eminem — Walk On Water (Audio) ft. Beyoncé EminemVEVO

В отличие от агрессивного фристайла против Дональда Трампа, который Эминем зачитал в октябре, «Walk on Water» — мелодичный трек. Припев в переводе на русский звучит так: «Я хожу по воде / Но я не Иисус / Я хожу по воде / Но только когда она замерзнет / Потому что я лишь человек».

Предыдущий студийный альбом Эминема «The Marshall Mathers LP 2» вышел в 2013 году. Рэпер также принял участие в записи песни «Revenge» певицы Пинк с альбома «Beautiful Trauma», который вышел в октябре 2017 года.