Ради совместной песни Пинк призналась Эминему в любви. Он ответил: «Окей»

Американская певица Пинк выпустила 13 октября свой седьмой студийный альбом «Beautiful Trauma». В записи одной из песен — «Revenge» — принял участие Эминем. И Пинк рассказала, как она уговорила рэпера на совместную песню.

В интервью в шоу Джимми Фэллона певица в шутку заявила, что она решила «получить „Грэмми“ за рэп», поэтому записала рэп-композицию «Revenge». Она рассказала, что во время записи песни выпила много вина; придя домой, она выпила еще, а затем написала Эминему длинное электронное письмо.

Пинк, в частности, написала: «Послушай, я люблю тебя, я всегда тебя любила. Я люблю тебя с тех пор, как попросила твой автограф на церемонии MTV Video Music Awards в 2001 году. Я люблю тебя, и мы работаем с одними и теми же людьми. намного краше, но я смешнее. И я хочу, чтобы ты просто послушал эту песню, мне это необходимо».

Ответ Эминема был гораздо короче: «Окей».

Фрагмент интервью про новый альбом начинается на отметке 2:18 (но лучше посмотрите целиком — сначала Пинк рассказывает о своих детях) The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Что произошло дальше, Пинк рассказала в интервью Entertainment Weekly. Когда она отправила письмо, Эминем был в Рио-де-Жанейро, но уже через четыре дня он прислал ей готовую запись.

Пинк обрадовалась и написала ему снова: «Это лучшее, что я когда-либо слышала!» Эминем опять ответил лишь «Окей».

Певица подчеркнула, что «Revenge» — шуточная песня, в которой нет глубоких смыслов. Послушайте совместный трек Пинк и Эминема:

Pink — Revenge Lyrics (ft. Eminem) SupremeSounds

И весь альбом «Beautiful Trauma».