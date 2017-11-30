В Москве представили форму для сборной, которую могут не пустить на Олимпиаду из-за допинга. И толстовку «Я не принимаю допинг»

В Москве 30 ноября представили форму российской сборной для Зимних Игр 2018 года, которые пройдут в Южной Корее. Форму выпустила компания Zasport, которую основала дизайнер Анастасия Задорина, выпустившая патриотические футболки «Санкции? Не смешите мои искандеры». В соцсетях мнения о форме разделились. Кто-то счел ее слишком простой, другим минимализм, наоборот, понравился.

Лицо модели как бы говорит «сорян, пацаны, это не я шила» pic.twitter.com/Z6YUnWh3kj — RIP Новости (@riarip) November 30, 2017

Пользователи твиттера обнаружили ошибки в дизайне экипировки. Например, на шапке оказался флаг Нидерландов.

Мне понравилась форма новая. Сильная и минималистичная. Классно смотрится купальник и костюм с вертикальным расположением флага. Однако, что там с шапкой: почему на ней оказался флаг Нидерландов? pic.twitter.com/xAGW4bAtMn — Katerina (@skate_cool) November 30, 2017

Дополнение. Читатели «Медузы» обнаружили, что дизайн некоторых вещей из коллекции Задориной похож на фирменный стиль перекрестного года России и Нидерландов. Его разработала голландская студия Lava в 2013 году.

На показе Задорина представила не только форму сборной России, но и обычную коллекцию спортивной одежды. В нее вошли свитшоты с надписями «Добро», «Радость», «Финиш» и . В соцсетях иронизировали, что свитшот вряд ли убедит Всемирное антидопинговое агентство — организация может не допустить Россию до Зимних игр.

Новая форма российской сборной для Олимпиады 2018 года pic.twitter.com/XtEo6TEU76 — Техно-Казак (@satoshenka) November 30, 2017

Некоторые подумали, что олимпийская сборная будет выступать именно в этих вещах.