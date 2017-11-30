В Москве представили форму для сборной, которую могут не пустить на Олимпиаду из-за допинга. И толстовку «Я не принимаю допинг»
В Москве 30 ноября представили форму российской сборной для Зимних Игр 2018 года, которые пройдут в Южной Корее. Форму выпустила компания Zasport, которую основала дизайнер Анастасия Задорина, выпустившая патриотические футболки «Санкции? Не смешите мои искандеры». В соцсетях мнения о форме разделились. Кто-то счел ее слишком простой, другим минимализм, наоборот, понравился.
Лицо модели как бы говорит «сорян, пацаны, это не я шила» pic.twitter.com/Z6YUnWh3kj— RIP Новости (@riarip) November 30, 2017
Пользователи твиттера обнаружили ошибки в дизайне экипировки. Например, на шапке оказался флаг Нидерландов.
Мне понравилась форма новая. Сильная и минималистичная. Классно смотрится купальник и костюм с вертикальным расположением флага. Однако, что там с шапкой: почему на ней оказался флаг Нидерландов? pic.twitter.com/xAGW4bAtMn— Katerina (@skate_cool) November 30, 2017
Дополнение. Читатели «Медузы» обнаружили, что дизайн некоторых вещей из коллекции Задориной похож на фирменный стиль перекрестного года России и Нидерландов. Его разработала голландская студия Lava в 2013 году.
На показе Задорина представила не только форму сборной России, но и обычную коллекцию спортивной одежды. В нее вошли свитшоты с надписями «Добро», «Радость», «Финиш» и «Donʼt do doping. I am za sport». В соцсетях иронизировали, что свитшот вряд ли убедит Всемирное антидопинговое агентство — организация может не допустить Россию до Зимних игр.
Новая форма российской сборной для Олимпиады 2018 года pic.twitter.com/XtEo6TEU76— Техно-Казак (@satoshenka) November 30, 2017
Некоторые подумали, что олимпийская сборная будет выступать именно в этих вещах.
Олимпийская форма сборной России. Раdость и Dобро.— Polina Kuimova (@ap_alexeeva) November 30, 2017
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По сравнению с этим футбольная форма нашей сборной просто космос pic.twitter.com/AnllU4OdCK
Новая олимпийская форма - это, конечно, pic.twitter.com/fa9FDJ9eSl— Maria (@maria_sora) November 29, 2017
Настроение дня pic.twitter.com/PniSJggbqu— RIP Новости (@riarip) November 30, 2017