Навальный выпустил анбоксинг чехла к телефону «за десять миллиардов рублей». Что?! Да!!

Основатель ФБК Алексей Навальный выпустил видео в новом для себя жанре — распаковка гаджета (анбоксинг). В начале ролика оппозиционер признался, что делает это для привлечения подписчиков. Чтобы его видео выделялось среди других анбоксингов, Навальный демонстрировал чехол для телефона от «Роснано», который ему подарил лично глава госкорпорации Анатолий Чубайс.

Распаковка гаджета за 10 млрд рублей Алексей Навальный

Навальный утверждает, что чехол с экраном на «электронных чернилах» (как в читалках электронных книг) обошелся бюджету России в 10 миллиардов рублей — это деньги, которые «Роснано» вложило в производителя таких экранов, компанию Plastic Logic.

В ходе анбоксинга Навальный попытался подключить чехол к своему телефону, но ничего не получилось — официальное приложение, необходимое для создания связи, зависло на этапе регистрации пользователя.