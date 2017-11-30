«Роснано» обвинила Навального в «откровенных подтасовках» при создании ролика о чехле «за десять миллиардов рублей»
Корпорация «Роснано» заявила, что видеоролик Алексея Навального о чехле для телефона, который ему подарил глава корпорации Анатолий Чубайс, сделан с использованием «откровенных подтасовок».
В «Роснано» говорят, что чехол производила компания Popslate. Plastic Logic, в которую инвестировала российская корпорация, только поставляла Popslate «одну деталь — гибкий экран».
«На чехлы Popslate никогда не тратились бюджетные деньги — компания не имеет отношения к инвестиционной деятельности „Роснано“», — заявили в корпорации.
Безуспешно пытаясь зарегистрироваться в приложении, Навальный, отмечают в «Роснано», связывался не с Plastic Logic, а с «прекратившей свое существование полгода назад» компанией Popslate.
Тот факт, что Анатолий Чубайс в 2015 году подарил Навальному этот чехол как пример результата работы «Роснано», в корпорации не прокомментировали.
Ложь Навального
А вы уже смотрели ролик Навального, в котором он пытается связаться с компанией, прекратившей свое существование полгода назад? Алексею очень хочется набрать очки в президентской гонке. Беспроигрышная тактика последних десятилетий - обвини в чем-нибудь Anatoly Chubays, глядишь, и рейтинг поднимется. А если не получается сделать это с цифрами и фактами, можно использовать откровенные подтасовки. В видео о распаковке гаджета, который никогда не производила компания РОСНАНО, всё строится на подмене. Американская Pop slate всего лишь покупала у нашей проектной компании Plastic Logic одну деталь – гибкий экран. Чехол для смартфона Pop Slate не работает, поскольку компания (к которой РОСНАНО не имеет отношения), обанкротилась. Казалось бы, причем здесь Роснано? Логика технологического инвестирования и политический популизм несовместимы. Но всё-таки сравним «факты» Навального с тем, что есть на самом деле. Навальный цитирует Чубайса: «Он взлетит как ракета» Передергивание: Здесь Чубайс комментирует перспективы проектной компании Роснано Plastic Logic, которая продолжает операционную деятельность, а не чехол, разработанный сторонней фирмой. Навальный: «Посмотрим, что обошлось нам в 10 млрд руб.» Ложь. На чехлы pop slate никогда не тратились бюджетные деньги – компания не имеет отношения к инвестиционной деятельности РОСНАНО. Ни РОСНАНО, ни Plastic Logic не принимали участия в производстве чехлов. Plastic Logic продавала Рop Slate гибкие экраны. Навальный: «где-то на том конце, в компании Plastic Logic..» Алексей, вы пытались сконнектиться не с Plastic Logic, а с обанкротившейся компанией Pop Slate, не имеющий никакого отношения к РОСНАНО.Опубликовано Роснано 30 ноября 2017 г.