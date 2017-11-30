«Роснано» обвинила Навального в «откровенных подтасовках» при создании ролика о чехле «за десять миллиардов рублей»

Корпорация «Роснано» заявила, что видеоролик Алексея Навального о чехле для телефона, который ему подарил глава корпорации Анатолий Чубайс, сделан с использованием «откровенных подтасовок».

В «Роснано» говорят, что чехол производила компания Popslate. Plastic Logic, в которую инвестировала российская корпорация, только поставляла Popslate «одну деталь — гибкий экран».

«На чехлы Popslate никогда не тратились бюджетные деньги — компания не имеет отношения к инвестиционной деятельности „Роснано“», — заявили в корпорации.

Безуспешно пытаясь зарегистрироваться в приложении, Навальный, отмечают в «Роснано», связывался не с Plastic Logic, а с «прекратившей свое существование полгода назад» компанией Popslate.

Тот факт, что Анатолий Чубайс в 2015 году подарил Навальному этот чехол как пример результата работы «Роснано», в корпорации не прокомментировали.