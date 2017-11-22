В Южной Австралии на территории католической школы Blackfriars Priory School установили скульптуру святого Мартина де Порреса, протягивающего батон хлеба мальчику.

Но что-то пошло не так. Вьетнамский скульптор, которому администрация школы заказала скульптуру, расположил руку святого с куском хлеба слишком низко — в паховой области, поэтому статуя выглядит очень неоднозначно, особенно издалека. По словам директора школы, на 2D-модели скульптура выглядела прилично.

A post shared by Shit Adelaide (@shitadelaide) on Nov 18, 2017 at 9:23pm PST

После того, как над статуей начали издеваться местные жители и СМИ, администрация школы спрятала ее под черной тканью. Власти поручили местным скульпторам переделать фигуру Мартина де Порреса.