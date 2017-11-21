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Рэпер Desiigner передавал привет китайским фанатам. Журналистка решила, что он читает рэп, и начала танцевать

Independent
14:06, 21 ноября 2017

В Лос-Анджелесе 19 ноября прошла церемония American Music Awards, в которой музыкантом года признали Бруно Марса. Но самое интересное происходило не на сцене.

Гонконгский рэпер Джексон Вэн давал интервью представительнице китайского видеохостинга Youku. В какой-то момент к их стенду подошел американский рэпер Desiigner.

Вэн взял микрофон и начал общаться с коллегой. Он попросил Desiigner передать привет китайским фанатам. Но американский музыкант начал говорить так, что репортер Youku решила, что это рэп — и начала танцевать!

2017AMA 紅毯直播(五)採訪Desiigner|王嘉爾 王嘉尔 Jackson Wang 잭슨 แจ็คสัน
Lu Lu

В конце короткого интервью Вэн попросил Desiigner сказать «здравствуйте» по-китайски — «Ни Хао». Но тот сказал «Ми Хао».

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