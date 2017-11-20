Пинк выступила на стене 34-этажного небоскреба

В Лос-Анджелесе 19 ноября состоялось вручение наград музыкальной премии American Music Awards. Самым запоминающимся моментом церемонии стало выступление Пинк. Певица исполнила песню «Beatiful Trauma» и выполнила акробатический трюк на стене 34-этажного небоскреба Microsoft Centre. Пинк и танцоры вращались на веревках, которые были закреплены на здании, периодически отталкиваясь от стены небоскреба.

I'm sweating from just watching P!nk swing from the side of that skyscraper. #AMAs. #APerformer. pic.twitter.com/WQGyxHNmlh — WILL (@WillyCosmic) November 20, 2017

Ранее Пинк опубликовала видео, в котором рассказывала о подготовке шоу. Певица отметила, что не боится высоты, но все равно переживает, что трюк может не получиться.